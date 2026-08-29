Sta per arrivare finalmente il momento: Curtis Jones sarà convocato contro il Cagliari e nell'idea di mister Chivu giocherà uno spezzone di partita. Il giocatore, che ha fatto di tutto per trasferirsi a Milano, si è calato nella realtà della Pinetina da una settimana allenandosi ogni giorno con i suoi compagni.

Potrebbe davvero esordire a gara in corso contro la formazione di Pisacane. Non ci sarà ancora Spence che non è ancora in condizioni perfette e a destra ci sarà Diouf, il giocatore che l'allenatore nerazzurro sta sperimentando nel ruolo di Dumfries e che indossa la maglia numero 17.

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Era il numero di Stones al Liverpool. All'Inter indosserà la maglia numero 21. E La Gazzetta dello Sport scrive di questa scelta in questi termini: "Jones ha scelto il numero 21, e chissà se - da buon centrocampista - l’abbia deciso pensando al più iconico 21 di tutti: Andrea Pirlo. Prima di giocare dieci anni nel Milan, “il Maestro” scelse quel numero proprio nel biennio nerazzurro tra il 1998 ed il 2000. Nessun paragone, ovviamente, solo un caso. L’unica certezza è che Jones abbia una voglia matta di Inter. E il momento è arrivato".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)