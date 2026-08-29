Succederà ancora qualcosa? È la domanda che si pongono i tifosi dell'Inter negli ultimi giorni di mercato. Una domanda alla quale di fatto ha risposto il presidente Marotta a margine dei sorteggi di Champions che si sono tenuti a Montecarlo. «È un mercato dinamico - ha risposto il numero uno nerazzurro - e siamo alla finestra. Se ci saranno occasioni le coglieremo ma realisticamente non ne vedo all'orizzonte».

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"Al momento la coppia Marotta-Ausilio non prevede movimenti di rilievo. La trattativa che stava portando Luis Henrique alla Roma ad esempio si è raffreddata e difficilmente potrà riaprirsi. Di conseguenza l’Inter ritiene di essere a posto. Se poi dovessero spuntare occasioni last minute, come accadde con Akanji lo scorso primo settembre, la società proverà a coglierla", spiega La Gazzetta dello Sport sugli ultimi giorni del mercato nerazzurro.

"Chivu - si legge ancora sulla rosea - sarebbe contento di ottenere un esterno offensivo tipo Moussa Diaby, appena tornato al Bayer Leverkusen per 30 milioni, per avere una soluzione in più sulla fascia e magari un’alternativa tattica in attacco. Ma per i numeri della rosa è complicato immaginare che l’Inter aggiunga un altro calciatore all’organico. Massolin intanto è vicino al Cagliari. La sua partenza non modificherà comunque le strategie del club".

La trattativa dell'Inter con la società del presidente Giulini è ben avviata, il Cagliari vuole sorpassare la concorrenza per il centrocampista francese.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)