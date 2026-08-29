Curtis Jones si prepara ad esordire con la maglia dell'Inter: contro il Cagliari potrebbe giocare uno spezzone di gara. "Invece Spence, che pure si è unito alla squadra qualche giorno prima, è ancora indietro per un piccolo infortunio pregresso e ha bisogno di tempo per rimettersi in pari: non sarà convocato per domenica e probabilmente neppure per la partita successiva contro il Napoli", spiega a Gazzetta dello Sport.

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La gara del 5 settembre era stata data come la prima data utile per vedere in campo il nuovo acquisto per la fascia destra. "Nel medio periodo diventerà un degno sostituto di Dumfries ma nel breve lascerà spazio alla creatività non inquadrabile di Diouf". Il calciatore francese da oggetto misterioso sta diventando un giocatore sul quale Chivu punta proprio a destra: lo sta istruendo in merito e lui sta rispondendo al meglio. Si è visto nelle amichevoli estive e si è visto nella prima partita di campionato. Premio come migliore giocatore in campo contro il Monza per gli assist offerti ai compagni con Thuram che ha benedetto il suo sorriso con il trofeo da MVP. "Non ti è servito tanto tempo per conquistarlo", gli ha scritto. Attestati di stima e incoraggiamento.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)