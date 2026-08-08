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L'Inter blinda un altro dei talenti del proprio settore giovanile: Mirko Franchi. L'attaccante classe 2008 ha firmato il suo primo contratto da professionista, legandosi al club nerazzurro fino al 30 giugno 2029.

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Arrivato a Milano nell'estate del 2022, proveniente dai toscani del Tau Altopascio, Franchi è un attaccante che sta trovando la sua collocazione ideale come esterno offensivo, dopo aver giocato sia da prima che da seconda punta. Campione d'Italia U15 al primo anno con l'Inter e U18 la scorsa stagione, il talentuoso classe 2008 è stato aggregato al ritiro pre campionato dell'U23, dove si sta mettendo particolarmente in mostra (con tanto di gol nell'amichevole contro l'Albinoleffe): un giocatore da seguire con grande attenzione.