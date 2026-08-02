VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "I ragazzi hanno voglia di dimostrare. Sarà una stagione..."

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Terza amichevole pre campionato per l'Inter U23 che, dopo aver battuto i dilettanti del Grosio e aver perso di misura contro il Novara, supera l'Albinoleffe con il punteggio di 1-2. Prestazione positiva da parte dei ragazzi di Vecchi, sempre in controllo del gioco e bravi a concretizzare le occasioni create. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, i nerazzurri passano in vantaggio a inizio ripresa: Franchi controlla al limite dell'area, si sposta la palla sul destro e batte Michielin con un diagonale preciso. Pochi minuti e l'Inter raddoppia: botta dai 20 metri di Agbonifo, anche oggi tra migliori in campo, e palla in rete. Consueta girandola di cambi da una parte e dall'altra, ritmi che calano anche a causa delle alte temperature. Nel finale l'Albinoleffe accorcia le distanze con un calcio di rigore trasformato da De Paoli.

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Albinoleffe-Inter U23 1-2

Reti: 48' Franchi (I), 55' Agbonifo (I), 85' rig De Paoli (A).

Inter U23 (3-4-2-1): Melgrati (46' Raimondi); Stante (61' Donato), Prestia (85' Breda), Jakirovic (46' Re Cecconi); Aidoo (46' Amerighi), Kaczmarski (46' Cerpelletti), Fiordilino (61' Bovo), Milani (46' Rocca); Agbonifo (71' Venturini), Mancuso (46' Franchi); Matarrese (61' Zuberek). A disp.: Costante. All.: Vecchi.