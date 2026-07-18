VIDEO FCIN1908 / Inter, foto e autografi per Zielinski, Akinsanmiro, Pavard e Bisseck

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Oltre all'esterno destro, all'Inter continua la ricerca del difensore centrale dopo gli addii in scadenza di De Vrij e Acerbi. E nelle ultime settimane si è fatto avanti con forza il nome di Jhon Lucumi.

Come spiega il Quotidiano Sportivo, "il colombiano diventerà un’ipotesi se si troverà una destinazione per Pavard, il cui ingaggio da 5 milioni netti fino al 2028 rende però difficile una collocazione a titolo definitivo (in via della Liberazione vorrebbero evitare un nuovo prestito).

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A Chivu servirà quindi più probabilmente un giocatore affidabile, ma anche disposto a giocare poco, non proprio quello che Lucumí sta presumibilmente cercando".