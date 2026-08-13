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Il mercato dell'Inter ha subito un'accelerata improvvisa. Il club nerazzurro nelle scorse ore ha chiuso due operazioni: una in entrata (Spence) e una in uscita (Frattesi). Proprio la cessione del centrocampista alla Lazio, sarà propedeutica per un altro colpo in entrata, ovvero Curtis Jones. Come sottolinea Repubblica, archiviata la cessione di Frattesi, l’Inter si concentrerà sull’operazione Jones.

"La mezzala del Liverpool è dall’inizio dell’estate l’elemento identificato da Chivu come quello in grado di alzare il livello della mediana interista. Lui, nessun altro, il messaggio recapitato a Marotta e al ds Ausilio. Con il ragazzo c’è una base di accordo, andrà trovato con il Liverpool. La sensazione è che gli inglesi potrebbero accontentarsi di 35 milioni (erano partiti da una valutazione di 40-45)".

(Repubblica)