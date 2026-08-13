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Come comunicato da Fabrizio Romano, Inter e Lazio hanno chiuso l'accordo per il centrocampista Davide Frattesi: "Accordo definito e via allo scambio di documenti per il centrocampista, 1 milione di prestito e 14 di diritto di riscatto".

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Queste le condizioni finali dell'operazione: "L’obbligo di riscatto è legato a presenze e posizionamento in classifica della Lazio. Confermato anche il 50% sulla futura rivendita".