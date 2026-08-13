Le caratteristiche di Spence e il confronto con Luis Henrique, Diouf e Dumfries
GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!
SPENCE
L'Inter si è assicurata Djed Spence dal Tottenham. L'esterno inglese è stato protagonista di un ottimo Mondiale con l'Inghilterra ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro. Nonostante il suo piede forte sia il destro, al Tottenham è stato impiegato maggiormente sulla fascia sinistra per esigenze di formazione, ma in carriera ha prevalentemente giocato a destra.
Questo il dettaglio dell'ultima stagione con le presenze a sinistra e a destra:
Questo il dettaglio sulle presenze in carriera a destra e a sinistra:
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