1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

SPENCE

L'Inter si è assicurata Djed Spence dal Tottenham. L'esterno inglese è stato protagonista di un ottimo Mondiale con l'Inghilterra ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro. Nonostante il suo piede forte sia il destro, al Tottenham è stato impiegato maggiormente sulla fascia sinistra per esigenze di formazione, ma in carriera ha prevalentemente giocato a destra.

Questo il dettaglio dell'ultima stagione con le presenze a sinistra e a destra:

Questo il dettaglio sulle presenze in carriera a destra e a sinistra:

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4