Le caratteristiche di Spence e il confronto con Luis Henrique, Diouf e Dumfries

Andrea Della Sala
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GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

SPENCE

L'Inter si è assicurata Djed Spence dal Tottenham. L'esterno inglese è stato protagonista di un ottimo Mondiale con l'Inghilterra ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro. Nonostante il suo piede forte sia il destro, al Tottenham è stato impiegato maggiormente sulla fascia sinistra per esigenze di formazione, ma in carriera ha prevalentemente giocato a destra.

Questo il dettaglio dell'ultima stagione con le presenze a sinistra e a destra:

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Questo il dettaglio sulle presenze in carriera a destra e a sinistra:

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Djed Spence

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