1 di 5 Prossima scheda 1 di 5

SPENCE

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

VIDEO / Stella Rossa eliminata, Stankovic fischiato: la reazione del tecnico che sfida i tifosi

Il mercato dell'Inter ha subito un'improvvisa accelerata sia in entrata che in uscita. Ecco le ultime operazioni secondo Sportmediaset:

Spence sarà un nuovo giocatore dell'Inter, atteso a Milano tra stasera e domani per iniziare il suo nuovo corso nerazzurro. La formula è quella dell'acquisto a titolo definitivo, operazione da 30 milioni di euro di parte fissa, più due e mezzo di bonus con il Tottenham che manterrà il 10% sulla futura rivendita per l'esterno inglese che va ad arricchire le corsie laterali e soprattutto va a colmare quel vuoto lasciato da Denzel Dumfries.

1 di 5 Prossima scheda 1 di 5