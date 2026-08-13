Da Spence a Frattesi e Luis Henrique: gli ultimi aggiornamenti riportati da Mediaset

Andrea Della Sala
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SPENCE

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Il mercato dell'Inter ha subito un'improvvisa accelerata sia in entrata che in uscita. Ecco le ultime operazioni secondo Sportmediaset:

Spence sarà un nuovo giocatore dell'Inter, atteso a Milano tra stasera e domani per iniziare il suo nuovo corso nerazzurro. La formula è quella dell'acquisto a titolo definitivo, operazione da 30 milioni di euro di parte fissa, più due e mezzo di bonus con il Tottenham che manterrà il 10% sulla futura rivendita per l'esterno inglese che va ad arricchire le corsie laterali e soprattutto va a colmare quel vuoto lasciato da Denzel Dumfries.

Jones

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