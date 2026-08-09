VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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"L'Inter ha chiuso la tournée in Australia vincendo 2-1 contro la Juventus: solida ed efficace, ha dato la sensazione di avere ancora un discreto margine sulla concorrenza". Così Repubblica nel focalizzarsi sul momento dell'Inter a due settimane dall'inizio del campionato, sul mercato e in campo. Scrive infatti il quotidiano: "Resta la squadra da battere, anche se Chivu attende rinforzi. Romero sta sfumando, c'è l'Atletico.

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Diouf è ormai un fattore sulla corsia di destra, ieri ha anche segnato (di Dimarco l'altra rete, prima del gol di Conceiçao): arriverà un'alternativa (Diaby?), ma il rendimento del francese è promettente. Segnali positivi anche da Esposito e Bonny, che saranno protagonisti alla prima con il Monza (Lautaro e Thuram rientrano oggi alla Pinetina, troveranno Stones).

Il centrale del 2008 Bovio è stato tra i migliori. «Non siamo pronti. Mancano allenamenti per trovare la brillantezza – le parole di Chivu – Il secondo tempo non mi è piaciuto, abbiamo concesso campo». Provedel ha confermato di essere più di un'alternativa a Martinez: «Per me non esistono titolari». Il tecnico aspetta un laterale destro e Jones del Liverpool, sua esplicita richiesta: per affondare il colpo bisogna cedere Frattesi e Asllani".