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Cristian Romero si allontana sempre più dall'Inter, che lo segue ormai da settimane. A confermarlo è Repubblica, che fa il punto della situazione:

"L’Atletico Madrid scatta in pole per Cristian “Cuti” Romero. Il 28enne difensore del Tottenham ha dato il proprio assenso al trasferimento alla corte di Diego Simeone, mentre l’Inter negli ultimi giorni ha rallentato i contatti sia con l’entourage dell’argentino sia con il club inglese. La società spagnola è pronta ad accontentare l’ex Genoa e Atalanta con un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione come parte fissa, ai quali aggiungere diversi bonus".

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"Una volta raggiunta l’intesa definitiva con il calciatore, l’Atletico Madrid proverà a convincere il Tottenham ad abbassare le proprie pretese. Gli Spurs valutano Romero circa 50 milioni di euro, ma i Colchoneros puntano a chiudere l’operazione per una cifra vicina ai 40 milioni. L’accelerazione degli spagnoli rischia così di tagliare definitivamente fuori l’Inter, che aveva individuato nel centrale argentino il principale obiettivo per rinforzare la difesa".

(Fonte: Repubblica)