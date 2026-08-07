L’ultima amichevole in tournée per l’Inter è ormai a un passo.

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Domani i nerazzurri sfideranno all’Optus Stadium di Perth la Juventus, per non farsi mancare neanche il derby d’Italia in terra australiana dopo quello di Milano. Chivu darà minuti a più giocatori possibili, come ha ribadito anche nel corso della conferenza stampa di oggi. In attesa di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, l’allenatore nerazzurro ha effettuato altre prove anche nell’allenamento aperto a stampa e tifosi degli Inter Club tenuto nell’impianto che domani ospiterà la gara.

La prima formazione provata da Chivu

Nella partitella finale, la prima formazione era composta da: Martinez tra i pali, Pavard, Bovio e Bastoni in difesa, Luis Henrique e Marello sulle fasce e in mezzo Frattesi, Stankovic e Zielinski. Davanti, Pio Esposito con Iddrissou.

Il secondo undici e la gestione dei minuti

Questa formazione ha sfidato un undici composto da Provedel, Bisseck, Maye e Carlos Augusto in difesa, Diouf e Dimarco sulle corsie esterne, in mezzo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con davanti Bonny e Lavelli. Chivu, che tiene a onorare al meglio l’impegno, deciderà a tavolino gli impieghi dei vari elementi a disposizione per - come ha ammesso anche in conferenza - abbassare il più possibile il rischio di infortuni.