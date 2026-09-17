Nello scontro tra le due squadre di vertice contro la Roma, l'Inter si presenterà senza il suo regista titolare
VIDEO FCIN1908 / Inter, Calhanoglu firma autografi ai tifosi dopo l'allenamento
L'Inter si presenterà a Roma senza Hakan Calhanoglu. Chivu ha perso negli ultimi giorni il suo regista titolare, perno di una mediana che ha messo a nuovo la scorsa estate, ricollocandolo al centro del progetto. Sky Sport, attraverso il suo inviato ad Appiano Gentile, torna sull'impatto del turco sulla squadra, ma anche sull'importanza delle alternative:
"Calhanoglu ha vissuto annate importantissime all'Inter, anche al netto degli infortuni. L'anno scorso ha saltato 16 partite ma è stato il terzo miglior marcatore, quest'anno è partito con due gol nelle prime due. I dati dicono che l'Inter con o senza di lui vince nello stesso modo: la percentuale di vittorie non cambia. Questo sottolinea il valore del lavoro di Chivu e anche delle alternative, questo in previsione della Roma è molto confortante. Al posto di Calhanoglu giocherà Zielinski che è stato un'assoluta garanzia lo scorso anno".
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