L'Inter si presenterà a Roma senza Hakan Calhanoglu. Chivu ha perso negli ultimi giorni il suo regista titolare, perno di una mediana che ha messo a nuovo la scorsa estate, ricollocandolo al centro del progetto. Sky Sport, attraverso il suo inviato ad Appiano Gentile, torna sull'impatto del turco sulla squadra, ma anche sull'importanza delle alternative:

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 08: Hakan Calhanoglu of FC Internazionale Milano looks on during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between Real Madrid C.F. and FC Internazionale Milano at Estadio Santiago Bernabeu on September 08, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

"Calhanoglu ha vissuto annate importantissime all'Inter, anche al netto degli infortuni. L'anno scorso ha saltato 16 partite ma è stato il terzo miglior marcatore, quest'anno è partito con due gol nelle prime due. I dati dicono che l'Inter con o senza di lui vince nello stesso modo: la percentuale di vittorie non cambia. Questo sottolinea il valore del lavoro di Chivu e anche delle alternative, questo in previsione della Roma è molto confortante. Al posto di Calhanoglu giocherà Zielinski che è stato un'assoluta garanzia lo scorso anno".