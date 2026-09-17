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Momento decisamente positivo per Andy Diouf: il centrocampista francese, dopo aver assimilato il cambio di ruolo e accettato di spostarsi sulla fascia, si è di fatto preso una maglia da titolare con l'Inter (in attesa del pieno recupero di Spence e di segnali da Luis Henrique), e le sue prestazioni non stanno passando di certo inosservate. Anche al di fuori dell'Italia.

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In Francia, infatti, ne sono ormai sicuri: il numero 17 nerazzurro fa parte della lista dei pre selezionati della Nazionale transalpina. Il nuovo ct Zinedine Zidane è intenzionato a valutare anche nuovo elementi, e tra questi ci sarebbe anche Andy Diouf: domani alle ore 18 verrà comunicato l'elenco definitivo dei calciatori scelti per la gare di Nations League contro Turchia, Belgio e Italia.