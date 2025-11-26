Intervenuto sul suo profilo Instagram, Ivan Zazzaroni ha spiegato perchè, a suo giudizio, il calcio di rigore concesso all'Inter nel derby per fallo di Pavlovic su Thuram sia un errore.
Zazzaroni: “Pavlovic-Thuram non è rigore. Motivo? Una regola che c’è da 10 anni”
"Una settantina di appassionati mi hanno chiesto se quello di domenica fosse o meno rigore. Visto che anche oggi mi sono arrivate sollecitazioni in tal senso, rispondo. No, non è rigore, secondo una regola mai modificata negli ultimi 10 anni.
Regola 12 - Un calcio di punizione diretto o di rigore è assegnato se un calciatore commette una delle seguenti infrazioni contro un avversario in modo negligente, imprudente o con vigoria sproporzionata:
- effettua un tackle o un contrasto.
Ad una pagina successiva spiega cos'è un tackle? "È l’azione di un calciatore che con l’intenzione di SOTTRARRE IL POSSESSO DEL PALLONE AD UN AVVERSARIO, anziché sul pallone interviene con i piedi sull’avversario stesso".
Thuram ha crossato regolarmente (si è spossessato del pallone) e soltanto successivamente Pavlovic l’ha pestato, quindi non gli ha impedito la giocata. Si è trattato di un normale contatto di gioco.
(Ricordo che la regola è così da oltre 10 anni. È cambiata soltanto l’interpretazione del fallo di mano)"
