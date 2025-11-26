Intervenuto sul suo profilo Instagram, Ivan Zazzaroni ha spiegato perchè, a suo giudizio, il calcio di rigore concesso all'Inter nel derby per fallo di Pavlovic su Thuram sia un errore.

"Una settantina di appassionati mi hanno chiesto se quello di domenica fosse o meno rigore. Visto che anche oggi mi sono arrivate sollecitazioni in tal senso, rispondo. No, non è rigore, secondo una regola mai modificata negli ultimi 10 anni.

Thuram ha crossato regolarmente (si è spossessato del pallone) e soltanto successivamente Pavlovic l’ha pestato, quindi non gli ha impedito la giocata. Si è trattato di un normale contatto di gioco.