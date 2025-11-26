FC Inter 1908
Zazzaroni: “Pavlovic-Thuram non è rigore. Motivo? Una regola che c’è da 10 anni”

"No, non è rigore, secondo una regola mai modificata negli ultimi 10 anni", dice Zazzaroni sul contrasto Thuram-Pavlovic nel derby
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul suo profilo Instagram, Ivan Zazzaroni ha spiegato perchè, a suo giudizio, il calcio di rigore concesso all'Inter nel derby per fallo di Pavlovic su Thuram sia un errore.

"Una settantina di appassionati mi hanno chiesto se quello di domenica fosse o meno rigore. Visto che anche oggi mi sono arrivate sollecitazioni in tal senso, rispondo. No, non è rigore, secondo una regola mai modificata negli ultimi 10 anni.

Regola 12 - Un calcio di punizione diretto o di rigore è assegnato se un calciatore commette una delle seguenti infrazioni contro un avversario in modo negligente, imprudente o con vigoria sproporzionata:

- effettua un tackle o un contrasto.

Ad una pagina successiva spiega cos'è un tackle? "È l’azione di un calciatore che con l’intenzione di SOTTRARRE IL POSSESSO DEL PALLONE AD UN AVVERSARIO, anziché sul pallone interviene con i piedi sull’avversario stesso".

Thuram ha crossato regolarmente (si è spossessato del pallone) e soltanto successivamente Pavlovic l’ha pestato, quindi non gli ha impedito la giocata. Si è trattato di un normale contatto di gioco.

(Ricordo che la regola è così da oltre 10 anni. È cambiata soltanto l’interpretazione del fallo di mano)"

