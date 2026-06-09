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CdS – Inter, conosci i parametri di Oaktree: serve un rilancio per Palestra, manca il via libera
La strada che porta a Marco Palestra si fa sempre più complicata per l'Inter: i nerazzurri puntano con decisione sull'esterno 2005, considerato il sostituto ideale di Dumfries, ma l'Atalanta non intende smuoversi di un centimetro e, anzi, ha ulteriormente alzato la valutazione del giocatore. La dirigenza interista dovrà ora chiedere uno sforzo a Oaktree, ben consapevole dei parametri seguiti dalla proprietà in sede di calciomercato.
Così scrive il Corriere dello Sport: "Il mercato di un anno fa fu condotto proprio nel rispetto di certi parametri. Che, di base, sono costo del cartellino per un nuovo calciatore che non superi i 25 milioni di euro e l'ingaggio che non vada oltre i 2,5 netti. Tutto questo per non superare la quota di costo annuo da mettere a bilancio di 10 milioni. La scorsa estate un paio di eccezioni furono concesse: prima per Lookman e poi per Konè. Non se ne fece nulla, perché l'Atalanta decise di tenersi stretta il nigeriano e perché la Roma, all'ultimo, si tirò indietro per il francese. Per entrambi, comunque, le offerte arrivarono a toccare o a superare leggermente quota 40 milioni. Significa che un po' di margine esiste".
"Il mercato attuale è cominciato sostanzialmente allo stesso modo. Con una nuova "eccezione" subito permessa da Oaktree. Si tratta, evidentemente, di Palestra, per cui il club nerazzurro ha messo sul tavolo 42 milioni più bonus. Non bastano, però. E stavolta l'Atalanta non ha alzato le barricate, anzi è disposta alla cessione del suo gioiello, solo che vuole di più. L'asticella bergamasca, infatti, al momento è fissata a 53 milioni. Significa che l'Inter deve fare uno sforzo supplementare, per avvicinarsi quantomeno alle richieste della famiglia Percassi. Il problema, però, è convincere Oaktree, che non ha ancora dato il suo via libera a un rilancio".
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