Così scrive il Corriere dello Sport: "Il mercato di un anno fa fu condotto proprio nel rispetto di certi parametri. Che, di base, sono costo del cartellino per un nuovo calciatore che non superi i 25 milioni di euro e l'ingaggio che non vada oltre i 2,5 netti. Tutto questo per non superare la quota di costo annuo da mettere a bilancio di 10 milioni. La scorsa estate un paio di eccezioni furono concesse: prima per Lookman e poi per Konè. Non se ne fece nulla, perché l'Atalanta decise di tenersi stretta il nigeriano e perché la Roma, all'ultimo, si tirò indietro per il francese. Per entrambi, comunque, le offerte arrivarono a toccare o a superare leggermente quota 40 milioni. Significa che un po' di margine esiste".