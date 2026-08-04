Attenzione al futuro di Hakan Calhanoglu in casa Inter: non per quest'estate, ma per i prossimi mesi secondo quanto svelato da Fabrizio Romano.

Alessandro Cosattini
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Attenzione al futuro di Hakan Calhanoglu in casa Inter. Non per quest'estate, ma per i prossimi mesi secondo quanto svelato da Fabrizio Romano al canale YouTube di fantacalcio.it.

Calhanoglu
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“Calhanoglu? State tranquilli, non va via, è un perno dell’Inter. Ma da dicembre/gennaio si parlerà del rinnovo, bisognerà capire quanto inciderà il tema rinnovo. Oggi le parti neanche si stanno parlando per il futuro. Magari può essere un fattore questo più avanti”.

Calhanoglu

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