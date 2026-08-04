Attenzione al futuro di Hakan Calhanoglu in casa Inter: non per quest'estate, ma per i prossimi mesi secondo quanto svelato da Fabrizio Romano.
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Attenzione al futuro di Hakan Calhanoglu in casa Inter. Non per quest'estate, ma per i prossimi mesi secondo quanto svelato da Fabrizio Romano al canale YouTube di fantacalcio.it.
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“Calhanoglu? State tranquilli, non va via, è un perno dell’Inter. Ma da dicembre/gennaio si parlerà del rinnovo, bisognerà capire quanto inciderà il tema rinnovo. Oggi le parti neanche si stanno parlando per il futuro. Magari può essere un fattore questo più avanti”.
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