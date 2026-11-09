Cosa fare con Calhanoglu? Juve e Como pronte all'assalto. Bivio, scenari e rischi

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Hakan Calhanoglu e l'Inter ancora insieme? Se fino a qualche mese fa sembrava impensabile, adesso la situazione è cambiata. Lo stesso giocatore ha predicato calma al termine della gara col Como. "Sono tranquillo, faccio il mio lavoro, amo i miei compagni. Sono qui da 5 anni, abbiamo vinto tanto insieme, siamo tutti e due tranquilli e si vedrà, non c'è da fare tanto casino, state tutti tranquilli".

Come riporta la Gazzetta dello Sport, una volta risolta la pratica del contratto di Carlos Augusto, l’Inter affronterà quella del turco che scade a fine stagione. Nelle scorse settimane la società ha sondato il terreno e lo stesso Hakan ha sfiorato la patata bollente dopo il Como.

(Gazzetta dello Sport)