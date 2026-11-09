Trascinata da un Thuram incontenibile, l'Inter ha battuto il Como disputando una grande gara. Una manifestazione di forza quella della squadra di Chivu che riscatta parzialmente la delusione di un derby giocato male e senza il piglio giusto. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Thuram e Pio Esposito ieri si sono abbattuti come uragani sulla difesa lariana: un gol e una partecipazione a testa.

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"Il francese, in particolare, migliore per distacco, è parso incontenibile. Roberto Mancini ne avrà preso atto con preoccupazione, visto che giovedì il Tikus tornerà a San Siro in veste di Galletto. Ma non solo loro. Tutti, da Bastoni a Barella, hanno riavvicinato i loro top di rendimento, dopo la brutta figura del derby. Passiamo l’evidenziatore su Dimarco, rifiorito di colpo: è entrato nei due gol e ha ritrovato la corsa selvaggia; e su Spence che, dopo mesi di complicato rodaggio, ieri si è preso San Siro per la prima volta. Bravo Chivu a raddrizzare subito la barca con due autorevoli vittorie ravvicinate. Si è regalato una sosta serena, a un passo dalla vetta".

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"C’era una domanda che pendeva sul match: Como da scudetto? San Siro ha risposto: potrà diventarlo. Due campionati fa, dopo 11 giornate aveva 9 punti, l’anno scorso il doppio (18), ora 23".

(Gazzetta dello Sport)