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JAKIROVIC IN PRIMA SQUADRA

Il futuro di Leon Jakirovic potrebbe essere sempre più vicino alla prima squadra dell'Inter. A esserne convinto è il padre Sergej Jakirovic, allenatore dell'Hull City, che in una lunga intervista concessa a Sportske novosti ha raccontato i retroscena del trasferimento del figlio dalla Dinamo Zagabria al club nerazzurro.

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Il difensore croato, classe 2008, è arrivato all'Inter nel gennaio 2026 e ha già avuto modo di assaporare l'atmosfera della prima squadra, grazie alla convocazione di Cristian Chivu per la sfida contro la Fiorentina.

Un percorso che, secondo il padre, sta procedendo esattamente come previsto.

"Leon? Il debutto con l'Inter è soltanto questione di tempo"

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"Siamo molto soddisfatti, sta andando tutto secondo i piani. Se il risultato della partita fosse stato migliore, avrebbe già esordito in Serie A", ha spiegato Sergej Jakirovic.L'ex allenatore della Dinamo Zagabria è convinto che il figlio sia ormai vicino al grande salto. A suo giudizio, il giovane difensore avrebbe potuto debuttare già in occasione della sua prima convocazione se l'andamento della partita lo avesse consentito.

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"È soltanto questione di tempo", ha assicurato.

"Ha la mentalità vincente della Dinamo, è stato cresciuto così. Il suo grande desiderio era restare alla Dinamo, ma voleva avere una possibilità reale. Se avesse avuto il minutaggio che ha avuto Cardoso Varela, credo che avrebbe detto di essere pronto a firmare un contratto di dieci anni con la Dinamo. Questo era il suo atteggiamento. Pensava di dover giocare per alcuni anni, crescere ulteriormente come calciatore e aumentare il proprio valore, in modo che anche il club potesse guadagnare di più dalla sua eventuale cessione. Ma a un certo punto arrivi davanti a un muro e sei costretto ad andare via".

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