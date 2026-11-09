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Lele Adani, ex calciatore, intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, ha analizzato così la vittoria dominante di ieri dell'Inter contro il Como: "Per me il Como fa un miracolo se arriva quarto e non credo ci arrivi: lo dico dalla prima puntata. Si sottolinea poco il progresso e quando ci sono le imprese in Champions lo si accredita già a competere per il campionato.

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Il Como compete in Europa con dignità e stupisce, ma diamo il tempo e stiamo attenti da dove hanno cominciato. A me piace appoggiarmi a Fabregas, che sa analizzare: lui dice che l'Inter è la più forte e nettamente. Secondo me il Como non sarebbe così preoccupato se trovasse la Roma, la Lazio, la Juve e il Milan: le vedrebbe abbordabili.

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L'Inter se gioca da Inter non è giocabile in Serie A. Tu immagina che l'Inter è la stessa squadra, senza praticamente il mercato: l'ho detto, gli inglesi arrivati non sono titolari, sono forti in più, ma non titolari. E rispetto alla finale persa col PSG non aveva il portiere e l'attaccante: cambia eppure non è cambiato il risultato e il modo di dominare. E' una squadra non solo completa, superiore".