Le due boccate d’ossigeno in cinque giorni hanno permesso all’Inter di spazzare via l’aria viziata dalla sconfitta nel derby. La nube tossica che aveva macchiato il cielo di Appiano Gentile dopo il passo falso con il Milan avrebbe potuto minare ulteriormente le certezze della squadra, invece ha avuto l’effetto opposto. Chivu da catalizzatore dell’umore dello spogliatoio è riuscito a ribaltare la questione, utilizzando la delusione come combustibile per alimentare la fiamma degli stimoli.

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Così la mongolfiera interista è tornata in quota, superando in scioltezza l’ostacolo Feyenoord in Champions e, in maniera ancora più sbalorditiva, la prova di maturità contro il Como di Fabregas, reduce dalla pagina di storia scritta pochi giorni fa con il 9-1 rifilato al Lens. Novanta minuti culminati in un vero e proprio KO tecnico certificato dal dato degli expected goals: 1.96 per i nerazzurri, addirittura 0,14 per il Como. Anche sul 2-0 sono state molte di più le possibilità di arrotondare rispetto a quelle di accorciare.

Inter, trovata la combinazione per lo scrigno segreto

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Come l’anno scorso, ci ha messo poco la banda nerazzurra a ritrovarsi dopo una brutta scoppola. Il 3-1 subito col Milan una settimana fa almeno per ora sembra avere lo stesso peso sulla stagione di quello rimediato contro il Napoli di Conte il 25 ottobre 2025. Due cifre che hanno il valore della combinazione dello scrigno degli stimoli, prontamente riaperto per portare la squadra sulla retta via. Ha ragione Chivu, fino a questo momento l’Inter ha avuto molti alti e pochi bassi, ma pesanti.

La sconfitta nel derby ha dato la scossa a uno spogliatoio in grado di dare il meglio di sé quando pungolato nell’orgoglio. Tutto questo, sempre non potendo contare sull’uomo più rappresentativo. L’assenza di Lautaro Martinez non passerà mai inosservata, ma se il peso si è rivelato tutto sommato relativo è per merito di Marcus Thuram prima di tutti. L’exploit del francese stavolta è stato davvero impressionante. Già l’anno scorso si era ritrovato a portare sulle spalle il peso dell’attacco. Stavolta lo ha fatto con una naturalezza disarmante, figlia evidentemente di uno step di maturità ulteriore che lo porta a essere leader del gruppo anche in campo e senza mai uscire dal clima partita.