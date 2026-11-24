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Partite giocate: 35. Partite giocate da titolare: 32. Sono i numeri di Tomas Palacios all'Estudiantes, numeri importanti che certificano quanto il difensore sia un punto di riferimento per la squadra. Palacios è approdato all'Estudiantes a gennaio di quest'anno. difensore centrale, proveniente dall'Inter, è arrivato in prestito a parametro zero con diritto di riscatto. Il prezzo di acquisto si aggira intorno ai 6 milioni di euro e l'opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre di quest'anno. Ma su Palacios ha messo gli occhi un altro club argentino, il River.

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Secondo quanto riporta il giornalista di TycSports, Germán García Grova, i Los Millonarios sono in trattative avanzate per l'acquisto del difensore col club che punta ad acquistare a titolo definitivo il giocatore. Sabato potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia dell’Estudiantes. Altro aspetto importante è che il calciatore ha dato il proprio assenso affinché possano proseguire i negoziati tra River Plate e Inter.