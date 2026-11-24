Il Format B apre alle squadre di Serie C, ma senza corsie preferenziali per le Under 23. L'incrocio con la prima squadra sarebbe possibile solo in finale
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Inter contro Inter U23 in una finale di Coppa Italia? Uno scenario che oggi appare quasi fantascientifico, ma che trova spazio nelle ipotesi di riforma della competizione presentate dalla Lega Serie A.
La Lega ha infatti pubblicato il bando per l’assegnazione dei diritti audiovisivi della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana per il triennio 2027-2030, inserendo due possibili formule alternative per la coppa nazionale.
La novità più interessante per il mondo nerazzurro è contenuta nel cosiddetto Format B, che prevede l’allargamento della competizione a 56 squadre e apre alla partecipazione di un numero maggiore di società di Serie C, comprese potenzialmente le seconde squadre dei club di Serie A.
Ma c’è un passaggio particolarmente curioso.
Inter-Inter U23, il bando prevede una possibilità storicaNel testo relativo al nuovo formato compare infatti una disposizione precisa:
Le Seconde Squadre non possono incontrare le rispettive Prime Squadre se non in Finale».
Questo significa che, qualora venisse adottata la nuova formula e l’Inter U23 ottenesse il diritto di partecipare, la formazione di Cristian Chivu e la seconda squadra nerazzurra non potrebbero affrontarsi nei turni precedenti alla finale.
Un eventuale incrocio tra le due formazioni sarebbe dunque consentito soltanto nell’atto conclusivo della competizione.
Naturalmente si tratta di una possibilità puramente teorica, che richiederebbe a entrambe le squadre di raggiungere la finale.
Per l’Inter U23, tuttavia, sarebbe un’opportunità importante per confrontarsi anche con avversarie delle categorie superiori.
Coppa Italia, il nuovo format prevede 56 squadreLa Lega Serie A ha messo sul tavolo due alternative.
Il Format A ripropone sostanzialmente l’attuale struttura della Coppa Italia.
Il Format B, invece, introduce una serie di modifiche significative:
• 56 squadre partecipanti: 20 di Serie A, 20 di Serie B e 16 di Serie C.
• Ingresso delle otto teste di serie ai sedicesimi, anziché agli ottavi di finale.
• Semifinali in gara unica, eliminando il doppio confronto di andata e ritorno.
• Possibilità per le seconde squadre di partecipare in base ai criteri previsti.
• Impossibilità per le seconde squadre di affrontare le rispettive prime squadre prima della finale.
Per le grandi società di Serie A, dunque, cambierebbe anche il percorso verso la conquista del trofeo.
Le otto teste di serie dovrebbero iniziare la competizione un turno prima rispetto a oggi, ma l’eliminazione delle semifinali di andata e ritorno compenserebbe l’impegno supplementare.
La Lega corregge il bando: niente priorità per le Under 23C’è però un aggiornamento importante rispetto alla prima versione del documento.
Inizialmente, il Format B prevedeva una corsia preferenziale per le seconde squadre delle società di Serie A, indipendentemente dal campionato nel quale militassero.
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb nella serata del 24 novembre, la Lega Serie A ha successivamente corretto il testo, eliminando questa priorità.
Si sarebbe trattato di un errore materiale nella stesura del documento.
In caso di adozione del nuovo formato, dunque, le sedici società provenienti dalla Serie C verrebbero individuate secondo criteri di merito, senza favorire automaticamente le seconde squadre.
Anche l’Inter U23, quindi, dovrebbe conquistare sul campo il diritto di partecipare alla competizione, secondo i criteri che saranno stabiliti.
Quando potrebbe entrare in vigore la nuova Coppa Italia?La nuova formula non è ancora stata approvata definitivamente.
La Lega ha infatti presentato entrambe le ipotesi agli operatori televisivi interessati all’acquisto dei diritti per le stagioni 2027/28, 2028/29 e 2029/30.
Le offerte economiche delle emittenti contribuiranno a determinare quale delle due formule verrà adottata.
Il Format B, che comprende più partite e una partecipazione più ampia delle società di Serie C, potrebbe quindi entrare in vigore a partire dalla stagione 2027/28.
E per l’Inter si aprirebbe anche uno scenario davvero particolare: vedere la propria seconda squadra partecipare alla stessa Coppa Italia della prima formazione, con la possibilità di un derby nerazzurro soltanto in finale.
Una prospettiva ancora lontana, ma che per la prima volta trova spazio nelle ipotesi ufficiali della Lega Serie A.
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