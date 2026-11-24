Archiviato il filone sulle presunte interferenze nella sala Var di Lissone. Il giudice si esprime anche sulle designazioni legate all'Inter.
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Nessun vantaggio personale o "delle squadre coinvolte"; piuttosto è stata fatta "la scelta più consapevole, nella valutazione allargata dei nomi tecnicamente possibili, la scelta più adeguata ad evitare errori in gara".
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