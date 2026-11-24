VIDEO FCIN1908 / Rocchi: "L'inchiesta mi ha travolto e fa sempre più male. VAR faticoso per..."

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ARCHIVIATE LE BUSSATE

Nessun vantaggio personale o "delle squadre coinvolte"; piuttosto è stata fatta "la scelta più consapevole, nella valutazione allargata dei nomi tecnicamente possibili, la scelta più adeguata ad evitare errori in gara".

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E' uno dei motivi per cui il gip di Monza, su richiesta della Procura, ha archiviato il filone di indagine su una presunta frode sportiva a carico del ex designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, dell''ex supervisore Var Andrea Gervasoni e altri due varisti. Il capitolo, stralciato dal fascicolo milanese era quello che riguardava le cosiddette "bussate" alla sala Var di Lissone in alcune partite, tra 2024 e 2025.