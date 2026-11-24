Con sole due giornate rimanenti, la Youth League entra nella sua fase calda. Lo Stoccarda ha disperatamente bisogno di punti per rimanere in corsa e per farlo dovrà battere l'Inter. Alla vigilia della gara contro i nerazzurri, il sito ufficiale del club tedesco elogia il Settore Giovanile dell'Inter.

"Se si chiede agli esperti di calcio italiani quale sia il miglior settore giovanile del Paese, i nomi che vengono citati più frequentemente sono quelli dell’Atalanta e della Roma. Ma anche l’Inter può dire la sua in questa discussione, pur non rientrando nella ristretta cerchia delle prime due. A parlare per il club nerazzurro non è soltanto la lista dei giocatori cresciuti in casa, tra cui figurano leggende come Giuseppe Meazza, Walter Zenga, Leonardo Bonucci e Mario Balotelli, ma anche i risultati ottenuti dalle formazioni giovanili. L’Inter è infatti il club che ha vinto più volte il campionato Primavera. Nell'attuale rosa della prima squadra, quattro prodotti del vivaio hanno già trovato spazio in questa stagione: Federico Dimarco, Aleksandar Stankovic, Pio Esposito e Matteo Lavelli".

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Una presenza costante, ma ora serve una svolta

"L'Inter è ormai una presenza abituale nella Youth League. Quella in corso è infatti l'ottava partecipazione consecutiva della formazione nerazzurra alla competizione. In tre occasioni gli italiani sono riusciti a raggiungere i quarti di finale, senza però riuscire mai a compiere il salto decisivo verso le semifinali. Come lo Stoccarda, anche l'Inter ha raccolto finora soltanto quattro punti in questa stagione: una vittoria per 2-0 in casa contro lo Shakhtar Donetsk e un pareggio per 1-1 contro il Bruges. Le due sconfitte sono invece arrivate contro la capolista Real Madrid (0-3) e il Feyenoord (1-3), anch'esso a punteggio pieno".

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"La formazione dell'Inter impegnata in Youth League è composta in larga parte da elementi della Primavera. Uno dei profili più interessanti, tuttavia, milita già nell'Under 23, impegnata nel campionato di Serie C: si tratta del difensore centrale croato Leon Jakirovic, 18 anni, considerato uno dei maggiori talenti della sua generazione nel ruolo e già vicino alla prima squadra. Il suo abituale compagno di reparto nell'Under 23 e in Youth League, Andrea Donato, non sarà invece a disposizione mercoledì, così come il portiere Carlo Galliera. Entrambi saranno assenti a causa della partecipazione al Mondiale Under 17 con la nazionale italiana".

(vfb.de)