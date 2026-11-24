L’Inter torna in campo nel quinto turno della League Phase di Champions League. Dopo il 4-4 di Bergamo contro l’Atalanta, i nerazzurri di Cristian Chivu vogliono continuare la risalita in classifica in Europa.

Di fronte, domani sera a San Siro, ci sarà lo Stoccarda, reduce dal pari a reti inviolate contro lo Schalke 04 in Bundesliga.

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Inter-Stoccarda, la probabile formazione

Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’Inter dovrebbe schierarsi con il classico 3-5-2.

Martinez dovrebbe proporre il terzetto difensivo composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. A destra ci sarà Diouf, mentre sull'altra corsia l'unico vero dubbio è tra Dimarco e Carlos Augusto. A centrocampo spazio a Barella, Sucic e Jones. Davanti Thuram affianca Pio Esposito: Lautaro Martinez si accomoderà, almeno inizialmente, in panchina.

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Inter, le scelte di Chivu per lo Stoccarda

Di seguito la probabile formazione dell’Inter per la sfida contro lo Stoccarda, secondo Sky Sport.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu.