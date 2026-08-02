La Roma a caccia dell'esterno e due nomi sono gli stessi di quelli presi in considerazione dall'Inter o che almeno le sono stati accostati. Il Romanista parla della lista del ds D'Amico: in cima c'è Giairo Read, esterno d'estro del Feyenoord, e che è seguito da City e Bayern. Per il giocatore sono stati offerti 25 mln + 3 di bonus.

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Il Nottingham Forest aveva offerto fino a 23 mln totali. Lui avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in Serie A.

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L'alternativa rimane Fresneda dello Sporting Lisbona ma per ora la Roma è decisa a puntare tutto sull'olandese. E stato sondato il terreno anche per Spence del Tottenham, profilo seguito anche da Juventus e Inter, ma le richieste degli inglesi sono troppo elevate. Da Londra non intendono scendere sotto i 40 milioni per il cartellino, spiega lo stesso giornale.

(Fonte: Il Romanista)