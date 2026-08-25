Nella prima puntata stagionale di Bordocam sono emersi alcuni retroscena in merito a Inter-Monza. Nel corso del primo tempo, si è percepita tanta tensione tra Lautaro e alcuni giocatori dell'Inter e l'arbitro Marinelli.

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Ecco il racconto di Davide Bernardi, giornalista di Dazn e responsabile di Bordocam: "Ci sono tensioni tra Marinelli e alcuni giocatori dell'Inter, non tanto per il metro arbitrale ma quanto per il tono del dialogo. Bastoni, su un angolo, dà fastidio a Pizzignacco senza mai toccarlo. Arriva Marinelli che riprende Bastoni che risponde in maniera anche ironica: "È un altro campionato, è un altro campionato".

Il tono dell'arbitro non piace a Lautaro che, a distanza, all'arbitro fa: "Calmati un po'". Poi il dialogo tra i due continua: "Stai parlando, stai esagerando con tutti, calmati un po'", dice Lautaro. "Pensa a giocare", risponde Marinelli. A fine primo tempo c'è un altro confronto tra i due: "Ma che sta succedendo? Chiedo solo perché. Non si può parlare con te, è dall'inizio che mi parli male", dice Lautaro.