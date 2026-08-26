L'attaccante classe 2005 è pronto a firmare il nuovo contratto che lo legherà per altri cinque anni al club nerazzurro
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Pio Esposito e l'Inter ancora insieme. L'attaccante classe 2005 è pronto a firmare il contratto che lo legherà per altri cinque anni al club nerazzurro.
Fabrizio Romano e Matteo Moretto confermano: la firma è imminente, con il calciatore della Nazionale che prolungherà l'accordo con la società meneghina.
"Tutto confermato sul rinnovo di Pio Esposito" rivela Romano, che fornisce alcuni dettagli del nuovo accordo tra l'attaccante cresciuto nel vivaio nerazzurro e l'Inter.
"Firme in arrivo a inizio settimana prossima sul rinnovo fino al 30 giugno 2031. L'ingaggio si aggirerà intorno ai 3 milioni di euro netti all'anno".
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