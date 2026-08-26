VIDEO FCIN1908 / Inter, ritiro in Germania: ecco Frattesi e Asllani. E arriva lo sgambetto!

L'Inter, di fatto, ha chiuso l'accordo con l'Al Jazira per la cessione di Kristjan Asllani. La conferma arriva da Gianluca Di Marzio che riporta anche le cifre dell'operazione.

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La trattativa è infatti pressoché definitiva dopo che Asllani ha trovato l'intesa di massima con il club degli Emirati Arabi. Ecco svelate le cifre dell'operazione.

L'Al Jazira pagherà 2 mln per il prestito e ci sarà l'obbligo di riscatto fissato a 4,5 mln di euro. Asllani è pronto per partire per svolgere l'iter classico prima di diventare un nuovo giocatore dell'Al Jazira.