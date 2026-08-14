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Dopo qualche minuto di tensione, la situazione sembra rasserenarsi nuovamente nella trattativa tra Inter e Lazio per Davide Frattesi.

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Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, infatti, il calciatore ha ora ottenuto l'autorizzazione per volare a Roma e sostenere le visite mediche con i biancocelesti. Visti gli intoppi con la precedente, cambia la formula del trasferimento: sarà prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto a 10 milioni di euro e il 50% sull'eventuale futura rivendita:

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"FLASH! Via libera per Davide Frattesi destinazione Lazio. Operazione sbloccata: prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto non obbligatorio a 10 milioni e il 50% sulla rivendita confermato per l’Inter".