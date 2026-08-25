VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

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Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle cessioni di casa Inter, confrontando le situazioni Asllani e Luis Henrique. Ecco le sue parole:

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"Luis Henrique? L'Inter ha oggettivamente provato a venderlo. Gli hanno detto: 'Se arriva la Roma, per noi sei in vendita'. Solo che il calciatore non ha mai trovato l'accordo con il club giallorosso. La trattativa è saltata, ma ora rientra nella rosa dell'Inter e sarà completamente a disposizione di Chivu, come successo contro il Monza".

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"Attenzione invece al futuro di Asllani, che è completamente fuori dal progetto Inter. Il club ha fatto sapere a lui e ai suoi agenti che vuole venderlo a titolo definitivo. Il giocatore ha dato apertura all'Al Jazira".