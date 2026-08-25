Si fa sempre più concreta la pista Al Jazira per Kristjan Asllani, che non fa parte del progetto Inter e che resta in uscita dai nerazzurri in questi giorni
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Si fa sempre più concreta la pista Al Jazira per Kristjan Asllani, che non fa parte del progetto Inter e che resta in uscita dai nerazzurri in questi ultimi giorni di mercato.
Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, infatti, il centrocampista albanese, reduce da una stagione in prestito tra Torino e Besiktas, avrebbe aperto alla soluzione emiratina.
La trattativa tra club, dunque, può procedere, con la situazione, dunque, che si fa sempre più calda e che resta in evoluzione.
🚨🇦🇪 Kristjan Asllani has opened doors to Al Jazira after direct approach with the midfielder.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2026
Negotiations ongoing between clubs with Inter. pic.twitter.com/9HVbt5gBEA
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