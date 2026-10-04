Buone indicazioni dall’amichevole contro il Lumezzane: l’inglese punta alla prima convocazione contro il Parma, recuperato anche l’esterno azzurro
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Step by step. Non sarà ancora quello ammirato ai Mondiali con la maglia dell’Inghilterra, ma Djed Spence ha mostrato segnali incoraggianti.
Dopo aver completato il percorso stabilito con lo staff tecnico dell’Inter, il laterale britannico ha giocato ieri una cinquantina di minuti nell’amichevole che l’Inter ha organizzato in casa propria, alla Pinetina, contro il Lumezzane, formazione che milita nel Girone C di Serie C.
“Le sensazioni dell’Inter sono buone, anche se il ritmo partita verrà recuperato solo con il tempo” scrive La Gazzetta dello Sport.
Verso il debutto
Il quotidiano aggiunge:
“Sabato contro il Parma il nuovo acquisto dovrebbe finalmente essere convocato e magari debuttare in Serie A dopo una preparazione durata un mese e mezzo”.
Riecco Dimarco
“L’altra notizia di giornata è il recupero completo di Federico Dimarco, che ha giocato l’amichevole ad Appiano Gentile senza avvertire problemi al ginocchio. Dovrebbe tornare titolare alla ripresa contro il Parma”.
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