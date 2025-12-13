Marco Palestra è uno dei prospetti più interessanti del nostro calcio. Si è parlato molto, negli ultimi giorni, dell'interesse dell'Inter nei suoi confronti

Marco Palestra è uno dei prospetti più interessanti del nostro calcio. Si è parlato molto, negli ultimi giorni, dell'interesse dell'Inter nei suoi confronti. Sull'argomento, Fabrizio Romano ha fatto queste considerazioni:

"Sicuramente Inter e Juventus hanno già fatto delle chiamate su Palestra, hanno preso informazioni. E' in lista. Prenderlo oggi, però, non significa chiudere un'operazione rapida. L'Atalanta non ha voglia di fissare un prezzo, crede di avere tra le mani un diamanti e non vuole fare sconti".