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Romano: “Inter, rilancio per Jones! Ecco le cifre e la risposta del Liverpool”

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L'Inter non molla la pista Curtis Jones e, anzi, rilancia. Come riferisce Fabrizio Romano, infatti, il club avrebbe presentato al Liverpool una nuova offerta
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L'Inter non molla la pista Curtis Jones e, anzi, rilancia. Come riferisce Fabrizio Romano, infatti, il club avrebbe presentato al Liverpool una nuova offerta vicina ai 25 milioni di euro per il centrocampista inglese, considerato l'obiettivo primario in mezzo in vista della prossima stagione.

Inter Curtis Jones
Getty Images

Secondo le ultime indiscrezioni, però, i Reds avrebbero rifiutato la proposta, chiedendo ancora più di 30 milioni di euro:

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"La proposta Inter tocca 25 milioni di euro e include una parte in bonus. La risposta del Liverpool: a queste cifre, non sarà venduto il giocatore nonostante la scadenza tra un anno. Resta la distanza, ad oggi", scrive Romano.

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