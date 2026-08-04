Attenzione al nome del Cuti Romero per l'Inter: Fabrizio Romano ne ha parlato così in diretta al canale YouTube di Fantacalcio.it.
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Attenzione al nome del Cuti Romero per l'Inter: Fabrizio Romano ne ha parlato così in diretta al canale YouTube di Fantacalcio.it.
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“L’Inter ha base di accordo col Tottenham per Romero, l’Inter sa tutte le condizioni anche economiche del giocatore, ora deve decidere cosa fare. Romero non aspetta per sempre.
Ma prima l’Inter deve vendere, da Frattesi a Pavard per citarne solo alcuni. Per la questione esterno destro c’è il nome di Diaby, ma il Bayer Leverkusen sta spingendo per lui”.
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