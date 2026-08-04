Attenzione al nome del Cuti Romero per l'Inter: Fabrizio Romano ne ha parlato così in diretta al canale YouTube di Fantacalcio.it.

Alessandro Cosattini
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Attenzione al nome del Cuti Romero per l'Inter: Fabrizio Romano ne ha parlato così in diretta al canale YouTube di Fantacalcio.it.

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“L’Inter ha base di accordo col Tottenham per Romero, l’Inter sa tutte le condizioni anche economiche del giocatore, ora deve decidere cosa fare. Romero non aspetta per sempre.

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Ma prima l’Inter deve vendere, da Frattesi a Pavard per citarne solo alcuni. Per la questione esterno destro c’è il nome di Diaby, ma il Bayer Leverkusen sta spingendo per lui”.

Romero

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