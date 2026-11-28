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Intervenuto sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Nico Paz, in passato obiettivo anche dell'Inter: "Mancano 7 mesi al mercato e può cambiare ogni cosa: il timing dell'operazione Nico Paz non è gennaio. Dire oggi cosa farà a giugno è vendere cose false: dire che piaccia a tutti in Inghilterra è naturale.

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Bisognerà capire cosa vuole fare il Real Madrid: ha una clausola di recompra da 80 milioni ed è valida solo nel 2027, sarà un dentro fuori. L'estate scorsa Nico ha avuto il coraggio di andare da Mourinho in una call e dirgli: "Grazie mister ma io voglio restare a Como perché voglio giocarle tutte e da protagonista". Bisogna capire da ora cosa vuole fare il Real Madrid e cosa vuole fare il giocatore: non ci si pensa oggi.

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E' scoppiata questa mania, dire che lo vogliono è logico: tutti lo vorrebbero. In Italia l'Inter ci aveva provato. Aggiungo una cosa: se non dovesse essere il Real Madrid, il Como chiederebbe più di 80 milioni, si ragionerebbe su cifre molto molto alte. Chi vorrà prenderlo dovrà mettere in conto una spesa importante: ma credo che in estate ci sono ottime chance tra Nico e il Como di separarsi".