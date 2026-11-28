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Cristian Chivu non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista di Inter-Genoa di stasera, ma nella sua testa ha un piano partita preciso. Che passa dalla voglia di chiudere i giochi prima possibile, anche perché tra tre giorni si torna di nuovo in campo e gestire le energie al meglio è fondamentale in casa nerazzurra. Ne parla anche l'edizione odierna di TuttoSport:

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"Quanto alla voglia di chiudere il discorso il prima possibile, senza lasciare spazio agli avversari, proprio il ritorno da titolare di Lautaro, che con lo Stoccarda ha segnato il suo primo gol stagionale in coppia con Pio Esposito, è un fattore non da poco. Il tandem, visto il feeling, potrebbe essere riproposto, ma è possibile che Chivu chieda a Marcus Thuram un ulteriore sacrificio al francese per poi farlo riposare in coppa martedì. Di sicuro ci sarà il Toro, il giocatore che più di tutti può aiutare Chivu a ritrovare la fame e la cattiveria invocate dopo il derby. In Europa si sono viste, in Italia a corrente alternata".