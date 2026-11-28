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Quale futuro per Alessandro Bastoni? C'è chi ha ipotizzato addirittura un suo passaggio al Barcellona già a gennaio. Ecco cosa risulta in merito a Fabrizio Romano.

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"Bastoni è un giocatore apprezzato dal Barcellona, che ha provato già a prenderlo ma che non ha affondato perché Flick cercava un tipo diverso di giocatore. Immaginarlo al Barça a gennaio per me è molto difficile, molto improbabile.

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L'Inter non vuole perderlo e lui è completamente focalizzato sull'Inter, è un giocatore cruciale per il club. Quindi vederlo andare via a gennaio è molto improbabile. Questo è lo stato delle cose ad oggi".