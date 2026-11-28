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Giornata importante per l'Inter, che oggi a San Siro ospita il Genoa per riprendere la sua marcia in campionato. Con un occhio al mercato, con un obiettivo ben chiaro per il futuro.

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"I Campioni d’Italia sono chiamati a sfruttare l’assist favorevole del calendario - scrive il Corriere dello Sport -, senza ovviamente sottovalutare le insidie che le gare contro Genoa e Frosinone nascondono.

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Tenendo, in ogni caso, le antenne dritte su quello che farà la Lazio nel pomeriggio a Torino e in attesa di accomodarsi davanti alla tv per capire se il Monza trascinato da Varela, nome schizzato in alto nell’agenda di Dario Baccin più per giugno che per gennaio, potrà magari sgambettare la Roma domani sera. La situazione resta molto fluida e proprio per questo lo snodo potrebbe regalare sorprese".