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Intervistato dal podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così della cultura calcistica in Italia e non solo: "Di calcio tutti vogliono parlare e qualsiasi tifoso vuole spiegare al suo allenatore come fare i cambi. In più c'è la parte di cuore che non ti fa ragionare. In Italia c'è sempre la cultura che se non hai vinto non sei credibile. Chivu nel derby sbaglia sicuramente i cambi e la formazione, ma c'ha la media migliore della storia dell'Inter: e sta passando per uno che non sa cosa sta facendo. E' sconvolgente.

Inter-Tottenham? L'ha ripresa Vecino mi ha cambiato la vita: intanto perché Gramellini ci ha fatto un pezzo in prima pagina sul Corriere due giorni dopo e soprattutto perché mi ha tolto dalla pay tv e mi ha messo in chiaro. Avevo 30mila followers, sono arrivato a 140mila: è quella cosa lì. Sky mi ha salvato: il primo giorno avevo l'ex fidanzata terrorizzata perché arrivavano insulti pure a lei. E anche in redazione un po' di stranezza la annusavo.

Poi arriva Zappia che dice "fate subito la clip col gol di Vecino" perché Sky aveva appena ripreso la Champions dopo un triennio che non l'aveva. Nei 20mila messaggi ce n'erano anche alcuni che mi dicevano che erano di un'altra squadra ma che avevano esultato: ma è giusto così. Per gli altri non era giusto, quindi shitstorm di una settimana: cosa impari da questa cosa? Che non esiste la cattiva pubblicità, esiste solo la pubblicità".