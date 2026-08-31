GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

Davide Frattesi fa 2 su 2 in Serie A con la maglia della Lazio e porta la squadra di Rino Gattuso a 6 punti dopo le gare con Bologna e Genoa. "Sono andato via dall’Inter, che è una squadra che amavo con tutto il mio cuore, perché volevo prendermi delle responsabilità che lì non potevo prendermi. Per questo ho scelto la Lazio, a 26 anni è tempo di prendersi delle responsabilità e far vedere il carattere", ha detto ieri il centrocampista a DAZN.

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Ma a che condizioni ha lasciato l'Inter alla fine? Prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto non obbligatorio a 10 milioni e il 50% sulla rivendita per l’Inter. Queste le cifre finali dell'addio ai nerazzurri: in pratica l'Inter potrebbe riprenderlo a metà prezzo, vista la percentuale sulla rivendita. Per ora l'avventura alla Lazio è iniziata in modo più che positivo per Frattesi...