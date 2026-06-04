FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Palestra, aumenta fiducia Inter! Dopo gli ultimi contatti il club ha percepito che…”

calciomercato

Romano: “Palestra, aumenta fiducia Inter! Dopo gli ultimi contatti il club ha percepito che…”

Romano: “Palestra, aumenta fiducia Inter! Dopo gli ultimi contatti il club ha percepito che…” - immagine 1
Arrivano importanti novità sul fronte Marco Palestra-Inter: il classe 2005 è la priorità sul mercato dei nerazzurri dopo l'addio di Denzel Dumfries
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Arrivano importanti novità sul fronte Marco Palestra-Inter: il classe 2005 è la priorità sul mercato dei nerazzurri dopo l'addio di Denzel Dumfries. Ecco gli aggiornamenti da Fabrizio Romano: "L'aggiornamento che posso darvi è che dopo i contatti tra ieri sera e stamattina, con l'Inter che lavora con forza a livello quotidiano, il club nerazzurro vede aumentare la propria fiducia nel chiudere un accordo col giocatore.

Romano: “Palestra, aumenta fiducia Inter! Dopo gli ultimi contatti il club ha percepito che…”- immagine 2
Getty Images

L'Inter si sente in vantaggio su Palestra perché percepisce che il ragazzo è tentato, così come il suo entourage: la percezione è che la scelta del mondo Palestra possa ricadere sull'Inter. A me risulta che abbia detto no al Newcastle ma non a tutte le squadre estere: non ha detto gioco solo in Italia e non all'estero.

Romano: “Palestra, aumenta fiducia Inter! Dopo gli ultimi contatti il club ha percepito che…”- immagine 3
Getty

La Juve ha fatto chiamate esplorative e non offerte, ma oggi il ragazzo non ha stoppato tutte le opzioni in Premier League: l'Inter ha un vantaggio e la percezione che Palestra apra totalmente al progetto. Poi bisogna trovare gli accordi con l'Atalanta, che parte da 50: l'Inter parte da 40-42 con bonus, bisognerà cercare l'accordo tra club perché la Premier da un momento all'altro può cambiare le carte in tavola. Ma l'Inter dopo i contatti delle ultime 12 ore aumenta l'ottimismo di essere la prima scelta di Palestra".

Leggi anche
Borghi sicuro: “Ecco il giocatore che l’Inter deve prendere sul mercato”
UFFICIALE / Cocchi cambia agente e passa nella scuderia di Lucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA