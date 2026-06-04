Arrivano importanti novità sul fronte Marco Palestra-Inter: il classe 2005 è la priorità sul mercato dei nerazzurri dopo l'addio di Denzel Dumfries

Marco Astori Redattore 4 giugno - 17:25

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Arrivano importanti novità sul fronte Marco Palestra-Inter: il classe 2005 è la priorità sul mercato dei nerazzurri dopo l'addio di Denzel Dumfries. Ecco gli aggiornamenti da Fabrizio Romano: "L'aggiornamento che posso darvi è che dopo i contatti tra ieri sera e stamattina, con l'Inter che lavora con forza a livello quotidiano, il club nerazzurro vede aumentare la propria fiducia nel chiudere un accordo col giocatore.

L'Inter si sente in vantaggio su Palestra perché percepisce che il ragazzo è tentato, così come il suo entourage: la percezione è che la scelta del mondo Palestra possa ricadere sull'Inter. A me risulta che abbia detto no al Newcastle ma non a tutte le squadre estere: non ha detto gioco solo in Italia e non all'estero.

La Juve ha fatto chiamate esplorative e non offerte, ma oggi il ragazzo non ha stoppato tutte le opzioni in Premier League: l'Inter ha un vantaggio e la percezione che Palestra apra totalmente al progetto. Poi bisogna trovare gli accordi con l'Atalanta, che parte da 50: l'Inter parte da 40-42 con bonus, bisognerà cercare l'accordo tra club perché la Premier da un momento all'altro può cambiare le carte in tavola. Ma l'Inter dopo i contatti delle ultime 12 ore aumenta l'ottimismo di essere la prima scelta di Palestra".