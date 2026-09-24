Tutti pazzi per Alessandro Romano. L’Inter lo ha seguito dal vivo a Bergamo contro l’Atalanta, dove il centrocampista del Cagliari ha brillato. Grande inizio di stagione per il classe 2006, che si è preso la scena anche in Nazionale dopo la convocazione di Roberto Mancini.

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Davide Frattesi ieri lo ha paragonato al regista del Sassuolo Nemanja Matic, Fabio Pisacane - suo allenatore al Cagliari - lo aveva accostato a Kevin Strootman. Ma il suo vero modello calcistico è un altro.

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“In qualità di play basso, Romano indica un solo vero modello: il campione di tutto Rodri. Che adesso appare lontanissimo, domani si vedrà. È strano però che una società come la Roma, tradizionalmente attenta alla coltura dei prodotti a chilometri zero, si sia lasciata sfuggire un talento del genere.

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Lui non porta rancore o almeno non lo lascia emergere: "È stata una valutazione del club e dell’allenatore. Non ci sono rimasto male, anzi sto benissimo a Cagliari. Evidentemente il mio percorso era questo". Gasperini a gennaio gli concesse due comparsate, contro Lecce e Sassuolo, per poi vidimarne il prestito di sei mesi allo Spezia. In estate, alle prese con il fair play finanziario e con la bramosia di rinforzare l’organico, la Roma ha accettato di perderne il controllo: incasserà 5 milioni più bonus (fino a un massimo di 6,5) per la cessione definitiva. Si tratta di una preziosa plusvalenza, certo, ma la cifra che fatturerà il Cagliari in futuro sarà molto più alta”, sottolinea Gazzetta.