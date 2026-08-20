Un mercato letteralmente esploso negli ultimi giorni, e che potrebbe non fermarsi all'arrivo di Curtis Jones. Sono giorni caldissimi per l'Inter
VIDEO / Guarro: "Se esce Luis Henrique Inter su un attaccante tipo..."
LUIS HENRIQUE
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VIDEO / Guarro: "Se esce Luis Henrique Inter su un attaccante tipo..."
Non abbiamo detto che è imminente alla Roma, continuiamo a dire che, nonostante il calciatore gradirebbe il progetto giallorosso, a oggi un accordo economico ancora non c'è. La Roma, dopo aver chiuso Mora, ha deciso di concentrarsi su un quinto: tra i club c'è buona sintonia, ma la chiusura non è imminente. Perdono forza Cacciamani e Fofana perdono quota".
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