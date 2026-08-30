Kristjan Asllani lascia l'Inter e approda all'Al-Jazira: ora è ufficiale. Ecco il comunicato del club nerazzurro che annuncia il tutto
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Kristjan Asllani lascia l'Inter e approda all'Al-Jazira: ora è ufficiale. Ecco il comunicato del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Kristjan Asllani all'Al-Jazira Club.
Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di riscatto o obbligo al verificarsi di determinate condizioni".
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