Kristjan Asllani lascia l'Inter e approda all'Al-Jazira: ora è ufficiale. Ecco il comunicato del club nerazzurro che annuncia il tutto

Marco Astori
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VIDEO FCIN1908 / Inter, ritiro in Germania: ecco Frattesi e Asllani. E arriva lo sgambetto!

Kristjan Asllani lascia l'Inter e approda all'Al-Jazira: ora è ufficiale. Ecco il comunicato del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Kristjan Asllani all'Al-Jazira Club.

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Foto da Twitter: @AlJaziraFC_EN

Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di riscatto o obbligo al verificarsi di determinate condizioni".

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