Ha provato a fare chiarezza Fabrizio Romano sul suo canale YouTube
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Nelle ultime ore sono emerse voci dalla Spagna su un possibile affare tra Inter e Barcellona, con uno scambio tra Di Marco e Balde. Ha provato a fare chiarezza Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:
"Tra Inter e Barcellona ci sono state molte domande durante l'estate, soprattutto riguardo a Lautaro Martínez. Ma Inter e Barcellona non faranno alcuna operazione di mercato. Dimenticatevelo. Zero possibilità. È stato così anche per Lautaro, fin dall'inizio del mercato. Anche le storie riguardanti Alessandro Bastoni erano già state archiviate, con Hansi Flick che aveva deciso di non procedere per Bastoni.
E anche stasera stanno circolando nuovi rumors. Quindi dimenticate qualsiasi affare tra Inter e Barcellona: in questa finestra di mercato non è successo nulla e non succederà nulla".
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