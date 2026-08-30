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Nelle ultime ore sono emerse voci dalla Spagna su un possibile affare tra Inter e Barcellona, con uno scambio tra Di Marco e Balde. Ha provato a fare chiarezza Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

"Tra Inter e Barcellona ci sono state molte domande durante l'estate, soprattutto riguardo a Lautaro Martínez. Ma Inter e Barcellona non faranno alcuna operazione di mercato. Dimenticatevelo. Zero possibilità. È stato così anche per Lautaro, fin dall'inizio del mercato. Anche le storie riguardanti Alessandro Bastoni erano già state archiviate, con Hansi Flick che aveva deciso di non procedere per Bastoni.

Getty Images

E anche stasera stanno circolando nuovi rumors. Quindi dimenticate qualsiasi affare tra Inter e Barcellona: in questa finestra di mercato non è successo nulla e non succederà nulla".